Заграждения, возведенные у Белого дома из-за протестов, могут убрать 10 июня

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Заграждения, возведенные с южной стороны Белого дома в связи с протестами, могут быть демонтированы в среду. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Национальной парковой службе США.

"Временное ограждение у южной стороны комплекса Белого дома, в том числе у Эллипса (большая лужайка перед Белым домом - прим. ТАСС), будет убрано 10 июня или около того", - сказала представитель ведомства. "Секретная служба продолжает переговоры с Парковой полицией США относительно временного ограждения вокруг площади Лафайет-сквер (находится перед Белым домом с северной стороны - прим. ТАСС)", - добавила она.

Газета The Washington Post ранее сообщала, что большая часть заграждений вокруг Лафайет-сквер будет демонтирована к среде.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

В Вашингтоне протесты вспыхнули 29 мая. В первые несколько дней они перерастали в беспорядки у Белого дома, однако потом накал страстей стал стихать. В субботу в столице США прошла самая массовая с начала протестов акция, она носила мирный характер.