Власти США намерены арестовать организаторов беспорядков в стране

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Американские власти намерены арестовать ряд лиц по обвинению в организации беспорядков во время проходивших в последние недели в США протестов. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью журналистам телеканала Fox News, которое было показано в эфире во вторник.

Говоря о произошедших в США беспорядках, он отметил: "Было такое, что ультраправые группировки пытались выдать себя за ультралевые. Ультралевые притворялись ультраправыми. Представители обеих сторон пытались разжечь насилие".

Глава Минюста США ответил утвердительно на вопрос о том, планируется ли взять под стражу лиц, которые выступали в роли организаторов. "Я не могу устанавливать сроки в том, что касается данных расследований. Однако, думаю, мы в полной мере нацелены обуздать эти группы", - добавил он.

В понедельник Барр сообщил, что власти США проводят расследования в отношении ряда участников протестов в стране, связанных с движением американских антифашистов "Антифа". Он уточнил, что эти люди были задержаны во время протестов по обвинению в ряде преступлений. В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

Демонстрации начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.