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Пандемия коронавируса нового типа

КНР поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ

Однако выявление первоисточника - научная, а не политическая проблема, подчеркнул посол Китая в России Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но выступает против политизации этого вопроса. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно данного расследования.

"Работать вместе, вместе с ВОЗ, а также с другими странами мира - это наш долг, наше обязательство. Но с другой стороны, мы считаем, что выявление первоисточника - это проблема научная, а не политическая", - добавил дипломат.

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РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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