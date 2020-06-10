КНР поддерживает расследование причин пандемии на базе ВОЗ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Китай поддерживает проведение независимого расследования причин пандемии коронавируса под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но выступает против политизации этого вопроса. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы, конечно, поддерживаем такое расследование, но решительно против какого-либо политического расследования в форме презумпции виновности", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно данного расследования.

"Работать вместе, вместе с ВОЗ, а также с другими странами мира - это наш долг, наше обязательство. Но с другой стороны, мы считаем, что выявление первоисточника - это проблема научная, а не политическая", - добавил дипломат.