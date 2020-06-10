СМИ: вооруженная группа атаковала ливийский нефтегазовый комплекс в Мелите

ТАСС, 10 июня. Вооруженные люди атаковали ливийский нефтегазовый комплекс Мелита, расположенный на берегу Средиземного моря. Об этом в среду сообщил новостной портал Afrigate News.

По его информации, группа вооруженных лиц атаковала комплекс в Мелите, в результате чего была остановлена подача газа по газопроводу в Италию. Подробностей инцидента не приводится.

Как указывает телеканал Al Arabiya, нападение было совершено формированиями, выступающими на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, штаб-квартира которого находится в Триполи.

Официальных комментариев со стороны ПНС по данному поводу не поступало.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). Несмотря на попытки международного сообщества подвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.