Германия считает нужным вовлечь Россию в процесс ливийского урегулирования

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Урегулирование конфликта в Ливии в значительной степени зависит от стран, которые имеют влияние на противоборствующие стороны, а Россия, считают в Берлине, относится к их числу. С таким заявлением выступил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Россия - одна из стран, которая участвует в берлинском процессе", - напомнил он. "Для нас важно вовлекать Россию во все усилия, направленные на оказание и сохранение давления на стороны конфликта", - отметил Бургер. Это, по его словам, нужно, для того чтобы достичь политического решения.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь.