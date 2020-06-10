В МИД Белоруссии заявили, что партнерские отношения с Брюсселем пока не вырисовываются

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Белоруссии и Евросоюзу еще необходимо время для того, чтобы выйти на уровень партнерских и равноправных отношений. Об том заявил первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Евдоченко в среду в ходе онлайн-конференции "Россия и Белоруссия: горизонты стратегического сотрудничества", состоявшейся на площадке ТАСС.

"Пока партнерских отношений с Евросоюзом у нас не вырисовывается, и к Беларуси применяются некие иные стандарты, чем к остальным странам Содружества Независимых Государств (СНГ). Мы работаем плотно с Евросоюзом, чтобы выйти на равноправный, взаимоуважительный диалог. Но очевидно, что для этого потребуется еще какое-то время", - отметил первый замглавы белорусского МИД.

Евдоченко считает, что вступление в силу соглашения между Белоруссией и ЕС об упрощении визового режима не повлияет в негативном ключе на белорусско-российские отношения. "Потому что это совершенно разные форматы сотрудничества", - пояснил первый замминистра. "С Россией у нас есть Союзное государство, мы вместе строим Евразийский экономический союз. И в этих форматах обе страны выступают как независимые и суверенные государства, но на каком-то этапе передав часть национальных полномочий в наш общий орган - Евразийскую экономическую комиссию", - сказал Евдоченко.

При этом, по его словам, "в части Европейского союза мы такой возможности не имеем". "У нас нет соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом в силу различных обстоятельств", - отметил представитель белорусского МИД. "У нас нет каких-то других форматов сотрудничества, у нас осталось только "Восточное партнерство". А "Восточное партнерство - это не что иное, как собственная программа Евросоюза, в которой Беларусь выступает объектом внимания", - заявил первый замглавы МИД Белоруссии.

Соглашение между ЕС и Белоруссией

Страны - члены Евросоюза в конце мая утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Белоруссией, которое, как ожидается, вступит в силу 1 июля. Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с 80 до 35 евро. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 дней в году до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента его вступления в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют или перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга". Документ закрепляет предоставление белорусской стороне двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.