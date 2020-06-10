Премьера Италии вызовут в качестве свидетеля по делу о действиях властей при пандемии

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи прокуратуры Бергамо, занимающиеся расследованием хода пандемии, намерены заслушать в качестве свидетелей премьер-министра Италии Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперанцу и Лучану Ламорджезе. Как сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре, члены правительства выступят как "лица, обладающие информацией о фактах".

Речь идет о расследовании причин отказа от объявления "красной зоной" двух населенных пунктов в районе Бергамо на севере Италии - Нембро и Альдзано - после выявления там первых случаев заражения. Этот вопрос стал камнем преткновения между региональными властями и правительством. Первые заявляют, что решение о введении "красной зоны" должно было приниматься в Риме, что сделано не было.

На первом этапе пандемии в Италии в "красную зону" попали 10 населенных пунктов в районе города Лоди и один город в области Венето, где обнаружили первые случаи заражения коронавирусом. Через несколько дней после этого в "оранжевую зону" была включена вся северная область Ломбардия, напоминают региональные власти.

В результате провинция Бергамо считается одной из самых пострадавших в результате пандемии. Согласно статистическим данным, в период с марта по апрель смертность там увеличилась более чем на 500% по сравнению с тем же периодом в 2015-2019 годах.

По словам мэра Бергамо Джорджо Гори, входящего в правящую Демократическую партию (ДП), власти Ломбардии, представляющие оппозиционную "Лигу", могли самостоятельным и независимым решением ввести карантин. При этом накануне в ходе онлайн общения с иностранными журналистами он признал, что в конце февраля никто из местных властей не отдавал себе отчет в опасности распространения коронавируса. Одним из источников массового заражения там считается местный стадион, на котором 19 февраля состоялся важный футбольный матч. Его смотрели помимо 40 тыс. человек на стадионе, а также большими компаниями в барах и спорт-клубах.

Информация о первом зараженном в городе Кодоньо (провинция Лоди) появилась 21 февраля. До этого в Италии официально было известно только о трех инфицированных - китайской паре туристов и эвакуированном из Уханя итальянце. Они проходили лечение в Риме и были вовремя изолированы.

Расследования вокруг пандемии

По факту пандемии в Италии открыто уже несколько расследований. Одно из них касается больницы в Кодоньо, куда прибыл первый инфицированный. На протяжении всех этих месяцев медучреждение было закрыто.

Сразу несколько расследований, которые ведутся прокуратурами разных городов, касаются повышенного уровня смертности пожилых людей в пансионатах и домах престарелых. Есть подозрение, что эти учреждения, получающие дотации государства, принимали инфицированных коронавирусом, не соблюдая необходимых мер предосторожности, а также не обеспечивали безопасности своим пациентам, что привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции, от последствий которой скончалось множество пожилых людей.

С начала пандемии в Италии число инфицированных достигло 235,5 тыс., летальных исходов - 34 тыс.