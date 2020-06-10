Опрошенные судом США эксперты не согласны с прекращением уголовного преследования Флинна

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Опрошенные федеральным судом столичного округа Колумбия 67 экс-сотрудников служб безопасности и разведки США выступают против прекращения уголовного преследования бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Их заявления были опубликованы в среду в базе данных суда.

В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который ранее был послом России в Вашингтоне. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

"Независимые эксперты надеются, что их взгляды как бывших сотрудников служб национальной безопасности и разведки помогут суду понять все множество законных оснований для проведения ФБР допроса Флинна, а также всю очевидность сделанных [Флинном] ложных заявлений", - говорится в документе. Как полагают эксперты, если суд встанет на сторону Минюста, то это "поставит под угрозу способность разведывательного сообщества собирать информацию и выявлять угрозы".

На основании экспертных мнений назначенный независимым консультантом по делу, бывший федеральный судья Джон Глисон считает, что Флинн дал ложные показания, а прекращать его уголовное преследование не следует.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Суд в федеральном округе Колумбия постановил заслушать мнение независимых экспертных организаций, перед тем как вынести какое-либо решение в связи с ходатайством Минюста.