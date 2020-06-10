Правозащитники насчитали 405 инцидентов с журналистами на протестах в 64 городах США

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Более 400 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, произошло с 26 мая. Об этом сообщается в среду в Twitter U.S. Press Freedom Tracker - объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ.

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 10 июня в 64 городах 34 штатов страны. За этот период во время акций протеста в городах США произошло более 405 случаев, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 58 задержаний, 86 нападений, из которых 54 совершили американские полицейские, а также 53 случая порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

83 раза в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 87 раз - пластиковые пули или предметы, использованные для метания. Больше всего инцидентов с журналистами зарегистрировано в Миннеаполисе (66), Вашингтоне (27) и Нью-Йорке (23).

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах временно вводился комендантский час.