Бывшие сотрудники Минюста США призывают расследовать роль Барра в разгоне протестующих

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Бывшие сотрудники Министерства юстиции США призывают начать расследование о роли нынешнего главы ведомства, генпрокурора Уильяма Барра в разгоне протестующих 1 июня около Белого дома. Об этом в среду сообщает газета The Washington Post со ссылкой на письмо группы в адрес генерального инспектора министерства Майкла Хоровитца, под которым подписались более 1 250 человек, работавших как при демократических, так и при республиканских американских администрациях.

"Мы глубоко обеспокоены действиями министерства и лично генерального прокурора Барра в связи с законными демонстрациями в знак протеста против системного расизма, который преследовал нашу страну всю ее историю, примерами чего являются жестокие убийства Джорджа Флойда и Брионны Тейлор [медсестра, которая была смертельно ранена 13 марта в своем доме полицейскими, заподозрившими ее в хранении наркотиков], [совершенные] под присягой сотрудниками правоохранительных органов", - отмечается в тексте.

"В частности, мы обеспокоены возможной ролью Уильяма Барра в том, что он отдал приказ правоохранительным органам подавить протест 1 июня около Лафайет-сквер, чтобы президент США Дональд Трамп мог пройти через улицу для фотографии у церкви Святого Иоанна", - говорится в письме. Группа призвала Хоровитца "немедленно открыть и провести расследование роли Барра и министерства" в этих событиях.

Подписи под посланием собирает до 24 июня американская правозащитная организация Protect Democracy. В феврале этого года более 2 тыс. бывших сотрудников Минюста призывали Барра уйти в отставку в связи с якобы вмешательством Трампа в расследования ведомства.

Американский лидер 1 июня выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов со слезоточивым газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер перед Белым домом от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа. Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 3 июня заявляла, что слезоточивый газ и резиновые пули не использовались при разгоне протестующих.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.