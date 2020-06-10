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Трамп подтвердил свое намерение возобновить проведение предвыборных митингов

Последний раз подобный митинг проходил в марте

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен возобновить проведение своих предвыборных митингов. Об этом, как сообщил пресс-пул Белого дома, американский лидер заявил журналистам в среду.

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По информации агентства Reuters, Трамп уточнил, что первое такое мероприятие состоится в следующую пятницу в Талсе (штат Оклахома). Кроме того, митинги планируются в штатах Флорида, Аризона и Северная Каролина.

Ранее газета Politico информировала о том, что Трамп собирается возобновить свои выступления перед сторонниками в ближайшие две недели. Последний раз подобный митинг проходил в марте, на фоне пандемии они перестали проводиться.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали почти 2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 112 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.

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СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
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