Эсминец ВМС США вновь вышел в море после ликвидации вспышки коронавируса на борту

ТАСС, 11 июня. Ракетный эсминец ВМС США Kidd вернулся в море в среду впервые после того, как начавшаяся в апреле на его борту вспышка коронавируса была ликвидирована. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ВМС США.

Корабль больше месяца находился на карантине на базе в Сан-Диего (штат Калифорния), куда он вернулся после обнаружения коронавируса на борту. До этого Kidd участвовал в операции по борьбе с распространением наркотиков в Карибском бассейне.

Как сообщил 2 мая телеканал CNN, всего на борту эсминца коронавирус был обнаружен почти у 100 человек, что составляет около 30% от общего числа членов экипажа. 15 мая Пентагон заявил, что вспышка на эсминце локализована.