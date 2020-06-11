Но Окинаве возобновят работы по передислокации базы США, остановленные из-за пандемии

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма в южной японской префектуре Окинава возобновятся с 12 июня спустя два месяца после приостановки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Кyodo.

По его сведениям, на объекте будут приняты повышенные меры безопасности для того, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Операция по передислокации базы из одного района префектуры в другой была приостановлена в середине апреля. Причиной стало заражение одного из сотрудников, отвечавшего за насыпные работы для создания аэродрома в районе будущего расположения военного объекта.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован, стала источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы в район Хэноко, частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага скончался, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.