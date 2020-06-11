Пекин выразил Токио неудовольствие в связи с его позицией по Гонконгу

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Китай по дипломатическим каналам выразил Токио неудовольствие в связи с его попытками добиться публикации совместного заявления "семерки" о ситуации вокруг Гонконга, однако японское руководство в ответ вновь заявило о своей "глубокой озабоченности" в связи с политикой Пекина в отношении этого специального административного района КНР. Такие разъяснения сделал в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"В ответ на неудовольствие Китая мы еще раз выразили свою глубокую озабоченность, - сказал он. - В отношениях между нашими странами имеются нерешенные проблемы и мы намерены их постепенно разрешать, ясно выражая свою позицию, в том числе и на уровне высшего руководства. Хотелось бы решительно призвать Китай занять конструктивную позицию".

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил в парламенте, что его правительство намерено взять на себя инициативу в разработке совместного заявления "семерки" по вопросу о Гонконге. По его словам, в документе предполагается подчеркнуть важность сохранения особого статуса Гонконга на основе принципа "одна страна - две системы".

28 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и пообещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

В Пекине обуславливают важность и безотлагательность разработки закона ростом угроз для национальной безопасности в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять соответствующий правовой акт самостоятельно в течение 23 лет с момента перехода под китайскую юрисдикцию. Власти Гонконга неоднократно подчеркивали, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.