Один из претендентов на пост президента Белоруссии приостанавливает сбор подписей

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на несколько дней приостанавливает сбор подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в крупных городах страны из-за давления на членов ее инициативной группы. Об этом говорится в ее обращении к координаторам и членам собственной инициативной группы, распространенном в четверг.

"В связи с тем, что происходят задержания, вас наказывают сутками, штрафами, происходят провокационные действия, в ближайшие дни - пятницу, субботу и воскресенье - не проводите пикеты по сбору подписей в Минске и во всех областных городах Республики Беларусь", - отметила Тихановская.

Она сообщила, что боится провокаций в отношении членов своей инициативной группы. "Поверьте, ни одна собранная подпись не стоит того, чтобы страдали вы и ваши семьи", - заявила Тихановская. По ее словам, сбор подписей будет продолжаться в регионах, "где не такое большое скопление людей". "Мы подадим столько подписей, сколько уже собрали", - сказала претендент на пост президента.

По данным местных правозащитников, более десятка членов инициативной группы Тихановской были приговорены к административной ответственности - арестам и штрафам. Белорусские власти объясняют это нарушением законодательства о массовых мероприятиях. 29 мая в Гродно был задержан Сергей Тихановский, являющийся руководителем инициативной группы своей супруги. Ему и еще семерым его сторонникам следственные органы предъявили обвинение в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Местные правозащитники назвали их политзаключенными, ряд международных организаций требует освобождения арестованных.

21 мая в республике начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Его осуществляют 14 инициативных групп. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля. Выборы пройдут 9 августа.