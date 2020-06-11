СМИ: самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство над Бейрутом

БЕЙРУТ, 11 июня. /ТАСС/. Четыре истребителя израильских ВВС нарушили воздушные границы Ливана и появились в небе над Бейрутом. Об этом со ссылкой на заявление ливанского армейского командования сообщила в четверг телестанция Al-Manar. По ее информации, самолеты появились со стороны моря над южными окраинами города и проследовали вдоль побережья на север страны.

Ранее они совершили разведывательные полеты над южными областями и горными районами Шуф, Алей и Баабда. Одновременно было зафиксировано нарушение катерами израильских ВМС морской границы Ливана у мыса Эн-Накура.

Ливан неоднократно направлял в Совет Безопасности ООН жалобы, обвиняя Израиль в нарушении своего суверенитета, в том числе с целью нанесения ракетных ударов по военным объектам на территории соседней Сирии. По словам главы МИД республики Насифа Хитти, "эти израильские вторжения являются откровенным попранием резолюций международного сообщества и ставят под угрозу всеобщий мир и безопасность".

3 июня премьер-министр Ливана Хасан Диаб, выступая перед послами пяти государств - постоянных членов СБ ООН, сообщил, что Израиль в 2019 году 2 551 раз нарушил ливанский суверенитет. По его словам, с начала 2020 года израильские ВВС "вторгались свыше 250 раз в воздушное пространство Ливана, было зафиксировано 374 нарушения на земле и 386 на море".

Командование Временных сил ООН в Ливане считает полеты израильской авиации нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Тем не менее, израильские военные оправдывают такие полеты необходимостью следить за действиями шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", бойцы которой воюют в Сирии на стороне правительственных войск.