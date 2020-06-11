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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Зимбабве предложили переименовать в честь Флойда улицу, где находится посольство США

Нужно постоянно напоминать американцам, что "у них на руках невинная кровь", считают авторы инициативы

ПРЕТОРИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Гражданский форум Зимбабве и Альянс против санкций обратился в городской совет столицы страны Хараре с инициативой переименовать улицу, на которой находится посольство США, дав ей имя погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Об этом сообщила в четверг зимбабвийская газета The Herald.

"В память о брате Флойде, который был убит ужасным образом, мы решили переименовать в его честь улицу перед американским посольством, - цитирует издание полученный ею документ. - Нам нужно постоянно напоминать американцам, что у них на руках невинная кровь, кровь черного человека".

Сейчас улица, на которой находится здание посольства США в Хараре, носит название Флейм-лили-вэй, происходящее от цветка Глориоза.

Зимбабвийские активисты подчеркнули, что переименование должно стать "данью уважения Флойду, смерть которого, как мы считаем, знаменует собой конец всех форм угнетения, дискриминации и расизма, его смерть освободила нас".

Теги
ЗимбабвеСШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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