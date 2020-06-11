В Зимбабве предложили переименовать в честь Флойда улицу, где находится посольство США

ПРЕТОРИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Гражданский форум Зимбабве и Альянс против санкций обратился в городской совет столицы страны Хараре с инициативой переименовать улицу, на которой находится посольство США, дав ей имя погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Об этом сообщила в четверг зимбабвийская газета The Herald.

"В память о брате Флойде, который был убит ужасным образом, мы решили переименовать в его честь улицу перед американским посольством, - цитирует издание полученный ею документ. - Нам нужно постоянно напоминать американцам, что у них на руках невинная кровь, кровь черного человека".

Сейчас улица, на которой находится здание посольства США в Хараре, носит название Флейм-лили-вэй, происходящее от цветка Глориоза.

Зимбабвийские активисты подчеркнули, что переименование должно стать "данью уважения Флойду, смерть которого, как мы считаем, знаменует собой конец всех форм угнетения, дискриминации и расизма, его смерть освободила нас".