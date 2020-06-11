Зариф 14 и 15 июня посетит Анкару и Москву с официальными визитами

ТЕГЕРАН, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Анкару и Москву с официальными визитами 14 и 15 июня соответственно. Об этом заявил в четверг официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Зариф в воскресенье и понедельник посетит Анкару и Москву, чтобы провести переговоры со своими коллегами, посвященные двусторонним отношениям и наиболее важным региональным вопросам", - приводит его слова пресс-служба МИД исламской республики.

Мусави добавил, что это будет вторая зарубежная поездка Зарифа после начала пандемии коронавируса.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча Зарифа с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым может состояться 16 июня.