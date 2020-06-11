СМИ: США не приняли пока никаких мер по выходу из ВОЗ

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приняли к настоящему времени никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), невзирая на оглашенные президентом Дональдом Трампом решения на сей счет. Об этом сообщила в четверг газета The Hill.

По ее свидетельству, за прошедшие две недели Вашингтоном "не было сделано никаких шагов к официальному выходу" из числа участников ВОЗ. "Представитель ВОЗ заявил изданию, что организация не получила официального уведомления о том, что США выйдут [из ее состава]", - говорится в публикации. В ней также отмечается, что между ВОЗ и профильным американскими ведомствами продолжается сотрудничество. Речь идет о федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний и Национальных институтах здравоохранения США. Эти структуры действуют при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома напрямую комментировать вопрос о нынешнем статусе США в ВОЗ отказались. Руководитель пресс-службы СНБ Джон Эллиот утверждал, что решение Трампа "приостановить финансирование ВОЗ в ожидании [итогов] полного изучения" деятельности организации американскими властями "никоим образом не преуменьшает лидерства США в делах мирового здравоохранения, в том числе применительно к пандемии", вызванной новым коронавирусом.

Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

18 мая Трамп опубликовал в Twitter письмо, которое он направил гендиректору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу. В документе указывалось, что США готовы дать организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В письме, в частности, отмечалось, что ВОЗ следует дистанцироваться от властей Китая. Вашингтон предупреждал, что в противном случае прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство в ней.