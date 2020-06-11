Комитет Сената США проголосовал за проект оборонного бюджета на сумму $740 млрд

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил Сената Конгресса США в четверг проголосовал за проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) в размере $740,5 млрд. За документ выступили 25 законодателей, против - двое. Теперь бюджет будет рассматриваться всем составом верхней палаты, отмечается в сообщении, распространенном на сайте комитета.

"Основываясь на последних двух годах, военный бюджет в этом году предусматривает решительный ряд мер по реализации Стратегии национальной обороны, восстановлению надежного военного сдерживания, - заявил глава комитета республиканец Джеймс Инхоф. - <...> Это осуществляется в условиях стратегической конкуренции с Китаем и Россией, особенно в Индо-Тихоокеанском театре [действий]".

В рамках бюджета, в частности, предусматривается выделить на базовые нужды Пентагона $636 млрд, $25,9 млрд пойдет на программы в области национальной безопасности по линии Министерства энергетики. На операции за рубежом выделяется $69 млрд, 48,1 млрд - на военное строительство. В документе признается необходимость "восстановления, сохранения и расширения преимуществ перед Китаем и Россией в таких ключевых возможностях и технологиях, как гиперзвуковое оружие, биотехнологии и киберсфера".

Оборонный бюджет за 2020 финансовый год составляет $738 млрд, что на 3,1% больше по сравнению с бюджетом 2019 финансового года ($716 млрд).