В Пхеньяне заявили, что саммит США и КНДР обернулся отчаянием спустя два года

ПХЕНЬЯН, 12 июня. /ТАСС/. Отношения между КНДР и США достигли "точки отчаяния" через два года после исторического саммита в Сингапуре лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Ли Сон Гвона, текст которого опубликовало в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"После исторических переговоров между КНДР и США на высшем уровне 12 июня [2018 года] прошло два года, теперь нужно осознать, свидетелем чего стал весь мир и какой урок был извлечен историей из отношений двух стран в течение этого не такого уж и короткого периода в 732 дня, - отметил глава МИД народной республики. - Главным стало то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием, которое характеризуется все нарастающим ухудшением - таким, что даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре".

При этом министр иностранных дел КНДР высказал мнение, что "стремление народов двух стран положить конец самым антагонистическим в мире отношениям - между КНДР и США - и открыть новую совместную эру мира и процветания велико как никогда". Вместе с тем Ли Сон Гвон посетовал, что "ситуация на Корейском полуострове ежедневно ухудшается". "КНДР все еще находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара, и все виды ядерных вооружений, которыми владеют США, направлены непосредственно на КНДР", - подчеркнул он.

"Безопасной стратегической целью КНДР является создание более надежных сил для противодействия долговременным военным угрозам со стороны США", - резюмировал глава МИД КНДР.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня того же года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме закончилась безрезультатно. Пхеньян потребовал от Вашингтона урегулировать отношения до конца 2019 года, но это требование выполнено не было.