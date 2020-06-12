Сенаторы США предлагают включить в военный бюджет $44 млн на вакцину от коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Сенаторы США предлагают выделить $44 млн на разработку вакцины от коронавируса в рамках военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года). Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте комитета по делам вооруженных сил верхней палаты американского Конгресса.

"Законопроект включает положения о том, как страна будет реагировать на будущие пандемии и как обеспечить текущее реагирование. [В этой связи] санкционировать выделение $44 млн на вакцину и биотехнологическое исследование Пентагона", - предлагают законодатели.

Комитет по делам вооруженных сил Сената проголосовал в четверг за проект военного бюджета в размере $740,5 млрд. В поддержку документа выступили 25 законодателей, против - двое. Теперь законопроект будет рассматриваться всем составом верхней палаты.