В США обеспокоены вынесенным в Турции приговором сотруднику генконсульства США

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Власти США обеспокоены в связи с решением турецкого суда по делу сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза, которого признали виновным в "пособничестве террористической группировке" и приговорили к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения. Как заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, это решение подрывает турецко-американские отношения.

"[США] глубоко обеспокоены решением турецкой юстиции осудить сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза. Это действие подрывает турецко-американские отношения", - написал в четверг на своей странице в Twitter глава американского внешнеполитического ведомства. По его мнению, "нет убедительных доказательств в пользу этого обвинения".

Метин Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года. Сторона обвинения требовала приговорить Топуза к заключению от 20 до 35 лет по статьям о "попытке свержения правительства", "передаче засекреченных государственных документов с целью политического или военного шпионажа", "незаконном получении и передаче персональных данных", однако по этим пунктам он был оправдан.

В своем заключительном слове Топуз отказался признать себя виновным и отметил, что никогда не имел каких бы то ни было связей с организациями, связанными с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО).