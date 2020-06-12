США предпочитают каирской инициативе по Ливии мирный процесс под эгидой ООН

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. США позитивно оценивают некоторые меры по преодолению кризиса в Ливии, предложенные в каирской инициативе, однако считают наиболее продуктивной формой разрешения кризиса мирный процесс под эгидой ООН и продолжение берлинской конференции. Об этом заявил в четверг на брифинге для прессы помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Мы считаем, что в египетской инициативе, которая была обнародована в минувшие выходные, есть некоторые полезные аспекты.<...> Тем не менее мы считаем, что [мирный] процесс под эгидой ООН и берлинский [мирный] процесс действительно являются для всех наиболее продуктивной формой участия в переговорах и достижения прогресса в вопросе прекращения огня и объединения", - приводит слова Шенкера пресс-служба Госдепартамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что каирская инициатива полезна для восстановления единства Ливии и примирения противоборствующих сторон, представленных Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. При этом Шенкер отметил, что в египетской инициативе есть "некоторые отклонения" от заявленных ООН целей консолидации ливийского общества.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. По итогам второго раунда межливийских переговоров в Женеве 23 февраля был подготовлен проект соглашения о прекращении огня, который так и не был претворен в жизнь. 10 июня Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила, что делегации главы ПНС Фаиза Сарраджа и командующего ЛНА Халифы Хафтара принимают участие в третьем раунде переговоров.

6 июня в Каире была обнародована инициатива по преодолению кризиса в Ливии. Она, в частности, предусматривает полное прекращение огня между сторонами с 06:00 8 июня, продолжение в Женеве под патронажем ООН переговоров совместного военного комитета и постепенное объединение государственных институтов власти для налаживания полноценной жизни страны. Эта инициатива была отвергнута властями в Триполи.