США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке и будут обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих. Это следует из совместного заявления двух стран по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними в четверг стратегического диалога.

"Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ] в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус оставшихся сил, в то время когда обе страны концентрируются на развитии двусторонних отношений в области безопасности, основанных на общих интересах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

"США вновь заявили, что не стремятся к постоянному военному присутствию в Ираке и не просят постоянных [военных] баз", - отмечается в заявлении.