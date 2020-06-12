Премьер Белоруссии: Россия добилась весомых результатов в реформировании экономики

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России, отметив большие успехи российского правительства в реформировании экономики и укреплении позиций в мире. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

"К настоящему времени Российская Федерация добилась впечатляющих результатов в деле реформирования экономики и укрепления своих позиций на международных рынках", - отмечается в телеграмме главе правительства РФ.

Головченко выразил уверенность в том, что значительный экономический потенциал России и высокий профессионализм возглавляемого Мишустиным правительства станут "залогом успешного выполнения стоящих перед страной стратегических задач".

Белорусский премьер подтвердил готовность правительства республики к продолжению "конструктивного межправительственного диалога в различных форматах", отметили в пресс-службе Совмина Белоруссии.