На Украине обжаловали в Конституционном суде закон о банках, необходимый для кредитов МВФ

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Группа депутатов обжаловала в Конституционном суде Украины закон о механизмах регулирования банковской деятельности, который был одним из условий Международного валютного фонда для кредитования страны. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений", - говорится в сообщении. Депутаты обосновали подачу представления в КСУ нарушениями процедуры принятия закона.

Авторы документа также просят суд рассмотреть его безотлагательно - в течение месяца. Инициаторами преставления стали депутаты фракции "Батькивщина" и ряд внефракционных парламентариев.

Для подписания меморандума с МВФ Украина выполнила два ключевых условия: разрешила продажу сельскохозяйственной земли и приняла закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам.

Исполнительный совет МВФ 9 июня одобрил для Украины новую кредитную программу. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отметили, что первый транш Киев получит "незамедлительно", последующие - по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.