Премьеры Польши и Литвы открыли движение через границу, прерванное из-за пандемии

ВАРШАВА, 12 июня. /ТАСС/. Свободное движение на польско-литовской границе возобновилось после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. По этому случаю в пятницу состоялась пресс-конференция премьер-министров двух стран в местности Будзиско на польско-литовской границе.

"Мы возвращаемся к нормальной жизни", - сказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. "У наших стран хорошие перспективы развития как в ЕС, так и в сферах экономики и культуры", - отметил он.

По словам премьера Литвы Саулюса Сквернялиса, обе страны доказали, что могут справляться с вызовами, подобными пандемии. "Властям наших стран удалось взять пандемию под контроль, сохранить предприятия", - сказал Сквернялис.

"Движение за нашей спиной свидетельствует о том, что жители наших стран контактируют между собой, что жизнь идет дальше", - добавил он, подчеркнув важность развития взаимодействия двух стран.

В среду власти Польши объявили об открытии границ со странами ЕС с 13 июня.