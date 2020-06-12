МИД Китая призвал Twitter заблокировать аккаунты с критикой страны

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу на брифинге призвала администрацию Twitter блокировать аккаунты с критикой страны. Так она прокомментировала заявление социальной сети о том, что ее администрация заблокировала почти 24 тыс. связанных с Китаем аккаунтов за дезинформацию.

"Вы сказали о том, что компания Twitter сообщила о блокировке некоторых аккаунтов. Мне об этом неизвестно. Однако что касается заострения внимания на Китае, то мне неясно, на чем основывалось такое решение компании Twitter", - отметила Хуа Чуньин.

Как заявила дипломат, успешность действий Китая в борьбе с эпидемией получила широкое международное признание. "Однако в то же время мы видим, что после начала эпидемии в мире появились отдельные люди и силы, которые истерично очерняют и осуждают Китай", - добавила она. По ее словам, многие из таких аккаунтов "связаны с Республиканской партией США, американскими националистами или же являются ботами".

"По этой причине, если Twitter борется со связанной с Китаем дезинформацией, то я хочу спросить их, что они будут делать с действительно ложной информацией этих американских пользователей", - продолжила дипломат. "Если Twitter действительно хочет что-то сделать, то ему необходимо заблокировать те учетные записи, которые задействованы в скоординированных и организованных акциях, критикующих и очерняющих Китай. КНР является самой большой жертвой сегодняшней дезинформационной войны", - заключила Хуа Чуньин.

Она также отметила, что не видит ничего плохого в том, что отдельные официальные лица и китайские дипломаты используют Twitter, хотя эта платформа заблокирована в Китае.

Администрация социальной сети Twitter сообщила в пятницу, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети. По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - из Турции, 1 152 - из России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.