СМИ: в Париже полицейские перекрыли Елисейские Поля

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Парижские полицейские блокировали в пятницу Елисейские Поля, проводя в городе манифестацию против обвинений в свой адрес в жестокости и расизме. Об этом сообщил телеканала BFM.

В манифестации принимают участие также стражи порядка из ряда других больших городов страны, представлены все французские профсоюзы полицейских работников. Участники акции использовали для блокирования главного проспекта столицы около десятка служебных машин, они также раздают листовки. Над манифестацией подняты транспаранты с лозунгами "Не будет полиции, не будет и мира", "Об убийстве полицейских никто во Франции не говорит", "Полицейские не расисты".

Во Франции широкий резонанс вызвала смерть 25 мая в США афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией, во время которого страж порядка применил жесткий удушающий прием. Гибель Флойда спровоцировала массовые протесты против полицейского произвола и расизма во многих городах США, затем аналогичные протестные акции начались и в Европе, в том числе и во Франции. В частности, в минувшую субботу по стране прошла волна манифестаций против расизма и жестокости полиции, в ходе которых на улицы вышли более 23 тыс. человек. Участники требовали, в частности, расследовать аналогичный случай гибели от удушения при задержании полицейскими во Франции темнокожего Адамы Траоре.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер вынужден был выступить на тему расизма в полиции и жандармерии. В понедельник он заявил о систематическом отстранении от работы стражей порядка, уличенных в расизме, а также о "бескомпромиссной борьбе" с этим явлением. Заявления были сделаны и со стороны Елисейского дворца. В связи с гибелью ряда граждан Кастанер также официально запретил полицейским применять при задержании удушающие приемы.

Недовольство полицейских

Все это вызвало резко негативную реакцию полицейских и их профсоюзов. В пятницу вечером в Париже и нескольких других городах прошли манифестации, в ходе которых полицейские скандировали "Кастанера в отставку!", а также бросали на землю наручники, символизируя тем самым свой отказ от проведения операций по задержанию в условиях многочисленных введенных ограничений на действия.

В пятницу лидер крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен прибыла на площадь Шарля де Голля, с которой начиналась манифестация полицейских в Париже. В своем заявлении СМИ она подчеркнула, что "глава МВД Кристоф Кастанер явно находится не на своем месте". По ее мнению, антирасистские организации Франции и левые силы намерены установить в стране "некую презумпцию виновности полицейских", "которых власти бросили на произвол судьбы".

По сообщению телеканала BFM, манифестации протеста полицейских, аналогичные парижской, проходят в пятницу в Бордо, Лилле и ряде других крупных городов Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи со сложившейся ситуацией провел в четверг консультации с профсоюзами полицейских. В пятницу у него в Елисейском дворце пройдет совещание с комиссарами полиции.