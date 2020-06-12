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Пандемия коронавируса нового типа

Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса

Глава ведомства Флоранс Парли сообщила, что разработка ведется компанией Serge Ferrari и лабораторией Virhealth

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции начинает осуществлять программу по разработке ткани с антивирусными свойствами, на создание которой оно выделяет €115 тыс. Об этом сообщила в пятницу на своей странице в Twitter глава военного ведомства Флоранс Парли.

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"Вооруженные силы Франции продолжают оказывать поддержку инновационным проектам, направленным на борьбу против COVID-19. С этой целью [военное агентство] Agence Innovation Defense профинансирует на уровне в €115 992 разработку инновационной материи с антивирусными свойствами", - говорится в заявлении министра.

Парли сообщает, что разработка ведется компанией Serge Ferrari и лабораторией Virhealth.

"Данный материал, созданный с применением частиц серебра, убивающего вирус, может быть использован для придания защитных свойств покрытию палаток, матрасов, комбинезонов и даже для дверных ручек", - отмечает Флоранс Парли. По ее словам, первые образцы такой ткани будут созданы уже в конце июня. "Согласно проведенным тестам, <...> данная инновационная, перспективная и поистине революционная ткань способна помешать передаче вируса через различные материалы", - подчеркивается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли.

Теги
ФранцияПарли, ФлорансПандемия коронавируса нового типа
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