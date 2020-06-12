Посол в РФ: США в День России подтверждают готовность сотрудничать с Москвой

"В годовщину 30-летия независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан", - сказал дипломат в видеообращении, размещенном на странице в Twitter посольства США в РФ.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан поздравил россиян от имени президента Дональда Трампа и американского народа с национальным праздником - Днем России. Соединенные Штаты, заявил он, подтверждают стремление к сотрудничеству с РФ.

#ПосолСША в РФ Джон Салливан поздравляет россиян с Днем России: "В эту 30-ю годовщину независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан." #ДеньРоссии #RussiaDay pic.twitter.com/Czixm2ha3J

Салливан отметил, что раньше обе страны объединяли усилия в моменты, "когда нужно было противостоять критическим вызовам", подчеркнув, что в этом году празднуется 75-летие Победы. "Сегодня, когда мировое сообщество отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, Соединенные Штаты отдают дань памяти всем тем, кто встал на борьбу с нацизмом и фашизмом, миллионам российских солдат и граждан, которые претерпели огромные страдания и потери", - отметил он.

"Мы никогда не должны забывать, что именно сотрудничество великих государств положило конец нацистской агрессии в Европе", - заявил посол.

Он выразил надежду, что США и РФ объединятся и сейчас, в момент, когда весь мир преодолевает глобальные вызовы, включая пандемию, "во имя здорового, безопасного и демократического будущего для людей всех стран".