В ООН выразили сожаление в связи с указом президента США о санкциях в отношении МУС

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Указ президента США Дональда Трампа, касающийся санкций в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС), может затруднить проведение МУС расследований. Сожаление по этому поводу выразил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл.

"Мы сожалеем о воздействии, которое эти меры могут оказать на расследования и судебные слушания, проводимые сейчас МУС", - сказал он. "Независимость МУС и его способность действовать без вмешательства должна быть гарантирована", - отметил Колвилл, добавив, что у суда должна быть возможность рассматривать дела без давления и угроз.

По словам официального представителя, меры, о которых объявлено в США, "оказывают влияние не только на официальных лиц МУС, но и на членов их семей". Между тем МУС представляет собой "очень важную часть международной архитектуры", и в УВКПЧ, а также в ООН в целом "полностью поддерживают этот суд", заключил Колвилл.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.