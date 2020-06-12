Абэ выступил за скорейшую передислокацию базы США на юге Японии

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все необходимое для скорейшего осуществления плана передислокации авиабазы корпуса морской пехоты США Футэмма в южной префектуре Окинава.

"Нельзя допустить, чтобы процесс переноса базы застопорился. Его нужно осуществить как можно скорее", - заявил премьер в пятницу журналистам, комментируя возобновление строительных работ, связанных с переносом базы.

Ранее в пятницу в Окинаве после двухмесячного перерыва, сделанного из-за борьбы с коронавирусом, возобновились строительные работы, связанные с передислокацией военной базы. Губернатор префектуры Дэнни Тамаки уже называл возобновление строительных работ "заслуживающим крайнего сожаления".

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Его символом стала авиабаза Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015-м занимавший тогда пост губернатора префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы. Губернатор проиграл серию судебных разбирательств, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага умер, избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее, ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.