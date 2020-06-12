В МИД Турции призвали США не политизировать приговор экс-сотруднику их генконсульства

ТАСС, 12 июня. МИД Турции призывает США не пытаться влиять на турецкое правосудие и не политизировать решение турецкого суда по делу сотрудника генерального консульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метина Топуза, которого признали виновным в "пособничестве террористической группировке" и приговорили к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Власти США должны уважать принцип независимости суда и избегать подхода, который предполагает попытки повлиять на судебную систему. Мы также призываем США воздержаться от приписывания политических смыслов независимым судебным решениям в Турции", - говорится в заявлении МИД Турции.

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен в связи с решением суда по делу Топуза, и отметил, что это подрывает турецко-американские отношения.

Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года. Сторона обвинения требовала приговорить Топуза к заключению от 20 до 35 лет по статьям о "попытке свержения правительства", "передаче засекреченных государственных документов с целью политического или военного шпионажа", "незаконном получении и передаче персональных данных", однако по этим пунктам он был оправдан. 11 июня турецкий суд признал Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке" и приговорил его к восьми годам и девяти месяцам тюремного заключения.

В своем заключительном слове Топуз отказался признать себя виновным и отметил, что никогда не имел каких бы то ни было связей с организациями, связанными с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО).