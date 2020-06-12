ЕС призывает Великобританию активизировать переговоры по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. ЕС принял к сведению отказ Лондона продлевать переговоры об отношениях после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и призвал интенсифицировать переговорный процесс. Об этом написал в пятницу в Twitter главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье по итогам очередного заседания cовместного комитета по Brexit.

"Евросоюз всегда был открыт к продлению переходного периода. Сегодня на заседании cовместного комитета мы приняли к сведению решение Великобритании не продлевать его. Теперь мы должны достичь прогресса по сути. Чтобы приложить все усилия для успеха переговоров, мы договорились интенсифицировать переговорный процесс в следующие недели и месяцы", - заявил он.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув по итогам своих переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем официально заявил, что Великобритания не намерена продлевать переходный период и переговоры по Brexit.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. До завершения переходного периода (31 декабря этого года) стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.