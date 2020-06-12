Экс-главе Нацбанка Белоруссии Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший председатель Национального банка Белоруссии Надежда Ермакова подтвердила, что ей предложено возглавить Белгазпромбанк, где накануне прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов.

"От банка поступило предложение. Если надо, то я всегда, я ж человек государственный. Если есть такая необходимость, значит, надо. Надо - значит надо", - сказала Ермакова в пятницу белорусскому порталу tut.by.

По данным портала, нацбанк может ввести в Белгазпромбанке свою администрацию по управлению этим учреждением. "У регулятора есть такая опция. Решение такое, как правило, кратковременное. Оно может быть компромиссом для стабилизации ситуации в банке", - отметили источники tut.by.

В Нацбанке и Белгазпромбанке возможное развитие событий пока не комментируют.

Комитет госконтроля (КГК) республики в четверг сообщил, что сотрудники департамента финансовых расследований КГК проводили следственные действия в офисе Белгазпромбанка в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Последние 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико. В мае он покинул банк, заявив о намерении участвовать в выборах президента страны в качестве кандидата на высший государственный пост. Бабарико полагает, что проведенные ранее в банке следственные действия "носят заказной политический характер". "Я считаю это недопустимым, потому что использование любых незаконных инструментов для давления (на претендентов на пост президента - прим. ТАСС) противоречит законодательству Республики Беларусь", - подчеркнул Бабарико на пресс-конференции в четверг.

Как заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов задержано примерно 15 человек.

Белгазпромбанк является одним из системообразующих банков Белоруссии. Акционеры ПАО "Газпром" (Москва) и АО "Газпромбанк" (Москва) владеют по 49,82% капитала, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" - 0,266%, Республика Беларусь в лице Министерства энергетики - 0,098%.