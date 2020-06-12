КНР выразила протест из-за ограничений США в отношении ряда китайских ученых и аспирантов

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китай выступает решительно против ограничений на въезд в США ряду ученых и аспирантов из КНР. Об этом в пятницу заявило Министерство образования КНР.

"Китай выступает категорически против ошибочных действий правительства США по введению ограничений в отношении китайских студентов [ряда ученых и аспирантов]. Китай выступает решительно против политизации и обливания грязью нормальных образовательных обменов", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что "лидеры США неоднократно приветствовали обучение китайских студентов в Соединенных Штатах, а потому введение американской стороной соответствующих мер является непоследовательным и противоречивым". "Китай призывает США вернуться к рациональности, уважать общественное мнение и прилагать больше усилий для укрепления обменов и взаимопонимания между народами двух стран", - указывается в сообщении.

Как отмечается, "Китай продолжит поддерживать образовательные обмены между Китаем и США и будет приветствовать [намерение] студентов и ученых из разных стран, включая США, приезжать в КНР учиться".

30 мая президент США Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну ряду аспирантов и ученых из Китая, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам. Как следует из документа, речь идет об аспирантах и молодых ученых, "связанных с Народно-освободительной армией Китая", которые, по утверждению американских властей, могут приезжать в США с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности. Принятые меры затронут граждан КНР, намеревающихся въехать в Соединенные Штаты по визам типа F или J для обучения или проведения исследований в США. Как пояснила позднее пресс-служба Белого дома, данная мера "не затронет студентов, приезжающих в США с правомерными целями".