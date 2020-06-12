Норвегия с 15 июня разрешит поездки во все страны Северной Европы, но с ограничениями

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Норвегия с 15 июня разрешает туристические поездки во все страны Северной Европы, однако только в те регионы, где ситуация с коронавирусом не является сложной. Об этом сообщила в пятницу премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

"С 15 июня норвежцы смогут поехать в отпуск во все страны Северной Европы, но только в те регионы, где ситуация с коронавирусом приемлема", - подчеркнула она. В Швеции на текущий момент, в частности, этим требованиям соответствует только один регион - остров Готланд в Балтийском море, уточнила Сульберг. "Понимаю, что кого-то это сильно огорчит, но ограничения основаны на объективных критериях, которые одинаковы для всех", - пояснила премьер.

В норвежском правительстве надеются, что и другие регионы в Швеции вскоре будут соответствовать необходимым требованиям.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось в пятницу на 14 - до 8 608. В последние две недели прирост числа инфицированных каждые сутки составлял менее 30 случаев. В стране от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 242 человека. Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы ряда учреждений: детсадов, школ, а также ряда видов бизнеса. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу. Планируется, что практически все то, что было закрыто на фоне пандемии, вновь начнет работать к 15 июня, в том числе рестораны, спортзалы, бассейны, однако соблюдение правил поведения при пандемии там пока останется в силе.