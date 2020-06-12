Националисты устроили беспорядки у здания суда в Киеве

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили потасовку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко по подозрению в умышленном убийстве.

Как свидетельствует трансляция украинских телеканалов, у здания суда собрались несколько сотен представителей "Правого сектора" и других праворадикальных организаций, которые призывают прекратить следственные действия в отношении Стерненко. Поддержать радикала приехали и депутаты Рады от фракций "Голос", "Европейская солидарность", "Слуга народа", а также бывшие украинские чиновники Владимир Омелян и Максим Нефедов.

Ранее Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства и ношении холодного оружие без разрешения. Речь идет об убийстве, которое он, по данным следствия, совершил весной 2018 года в Одессе. По версии полиции, в ходе уличной потасовки он догнал и зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова. Защита Стерненко квалифицирует случившееся как самооборону.