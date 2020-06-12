Турция назвала неприемлемой блокировку Twitter-аккаунтов, якобы связанных с Анкарой

ТАСС, 12 июня. Турция считает неприемлемыми действия администрации Twitter, которая заблокировала более 7 тыс. аккаунтов, якобы связанных с турецкими властями и нарушающих правила соцсети. Об этом в пятницу сообщил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"<...> Попытки компании представить Турецкую Республику в определенном политическом свете, ее желание поддержать пропаганду антитурецких организаций, включая Рабочую партию Курдистана и [группировку фетхуллахистов] ФЕТО (обе организации признаны в Турции террористическими - прим. ТАСС), а также ее намерение повлиять на политику в Турции очевидны", - говорится в заявлении Алтуна, размещенном на его странице в Twitter.

Власти Турции также напомнили руководству социальной сети о "возможной судьбе ряда организаций, которые пытались предпринять аналогичные шаги в прошлом" в отношении Анкары. О каких именно организациях идет речь, в заявлении не уточняется.

Администрация социальной сети Twitter сообщила в пятницу, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети. По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - из Турции, 1 152 - из России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.