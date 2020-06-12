В Киеве назвали минские соглашения юридически "никчемными", но важными для урегулирования

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Киев считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически "никчемными", однако заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер страны Алексей Резников в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности. Видеозапись дискуссии была опубликована на сайте форума в пятницу, однако, как уточнили ТАСС организаторы, фактически она состоялась 9 июня.

"Я абсолютно поддерживаю выводы… относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины", - сказал он. Киев мог бы выйти в любой момент из этих соглашений, поскольку "срок минских соглашений истек", добавил вице-премьер. "Последние даты, которые там записаны, - это 2015 год. То есть, условно говоря, 31 декабря 2015 года "Минск" завершился", - сказал он.

Между тем, Киев является сторонником работы этой площадки, чтобы использовать ее для завершения конфликта. "Только даже ради этой площадки, [таких вопросов] как взаимное освобождение удерживаемых лиц, уже стоит оставлять эту трехстороннюю контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ при посредничестве ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет", - добавил Резников.

По его словам, в Киеве хотят "дать шанс" минскому процессу и "модернизировать" его. "Минские соглашения как документ достались нам в наследство. Мне как юристу, они страшно не нравятся, но я принимаю это в работу и, используя те пробелы, которые есть в "Минске", мы на сегодняшний день изменяем нарратив", - отметил вице-премьер.

В этой связи, продолжил Резников, в украинской делегации ранее был повышен уровень представительства. Теперь там есть представители правительства, парламента, а также в нее вошли "представители Донбасса".

Контактная группа

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, проходившее 10 июня в режиме видеоконференции, не смогло завершить свою работу. Встреча, начавшаяся около 13:30 мск, примерно в 19:30 внезапно прервалась по техническим причинам, возникшим на украинской стороне. Продолжить обсуждение гуманитарных и экономических вопросов было решено 15 июня.

На этом заседании впервые к работе контактной группы Киев привлек переселенцев из Донбасса, покинувших регион после начала конфликта 2014 года и проживающих ныне на подконтрольной территории. Эта ситуация стала предметом жесткой критики со стороны полпреда РФ Бориса Грызлова.

По его мнению, эта инициатива свидетельствует об отсутствии у украинской стороны реальной готовности конструктивно выполнять минские договоренности.