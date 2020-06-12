Reuters: администрация Трампа может пересмотреть РКРТ для увеличения продаж беспилотников

ТАСС, 12 июня. Администрация президента США Дональда Трампа планирует пересмотреть положения Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) - добровольного соглашения между 35 странами об ограничении распространения ракет и БЛА "Категории 1", способных доставлять полезную нагрузку 500 кг или более на дальность свыше 300 км, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех представителей американского оборонно-промышленного комплекса и одного чиновника.

Согласно свидетельствам источников агентства, изменение положений РКРТ, которые обдумывают американские власти, сделает возможной продажу изготовленных компаниями General Atomics Aeronautical Systems и Northrop Grumman беспилотных летательных аппаратов "менее стабильным" странам, в том числе Иордании и ОАЭ. Источники подчерчивают, что в рамках соглашения продажа БЛА этим государствам в настоящее время запрещена. Пересмотр РКРТ, указывает агентство, также позволит американским компаниям занять место на новых рынках, где на данный момент доминируют Китай и Израиль, не участвующие в соглашениях.

Кроме того, по словам собеседника из числа официальных лиц США, планируемое Вашингтоном изменение положений РКРТ может подорвать его основы и негативно сказаться на соблюдении его условий некоторыми странами, в том числе РФ.

Отмечается, что ряд американских ведомств, в том числе министерства торговли, энергетики, юстиции, дали согласие на внесение изменений в соглашение еще в мае, а внешнеполитическое ведомство, как ожидается, подтвердит пересмотренные положения РКРТ этим летом. Совет национальной безопасности (СНБ) США может рассмотреть планы по внесению изменений в соглашение на заседании 16 июня. Белый дом и Госдепартамент, принимающий окончательное решение о продаже беспилотников другим государствам, отказались прокомментировать поступившую информацию агентству.

О РКРТ

РКРТ является неформальным и добровольным объединением государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. Создан в 1987 году и объединяет в настоящее время 35 государств, включая все промышленно развитые.

Цель РКРТ - противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки ОМП. Запрет распространяется на ракеты и беспилотные летательные аппараты или системы доставки, способные переносить груз массой 500 кг на 300 более км. Достижение цели осуществляется проведением ответственной экспортной политики членами РКРТ. Россия является членом РКРТ с 1995 года.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором принял предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией "Роскосмос", о выдвижении Российской Федерации в качестве государства, председательствующего в РКРТ в 2021-2022 годах.