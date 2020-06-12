Полиция Гонконга сообщила о задержании 35 участников протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу вечером задержала не менее 35 человек "по подозрению в участии в незаконных собраниях и неправомерных действиях в общественных местах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

Сотни демонстрантов из числа молодежи вышли на акции протеста в ряде районов города. Стражи порядка предупредили собравшихся о незаконности их действий, нарушении ими правил социального дистанцирования и призвали мирно разойтись. В ряде случаев полицейские использовали для разгона перцовые баллончики, однако крупных беспорядков не отмечено. У некоторых активистов были изъяты опасные предметы.

Нынешняя акция приурочена к годовщине ожесточенных столкновений 12 июня 2019 года у правительственного комплекса в центре Гонконга, когда полиция впервые применила слезоточивый газ для разгона участников массовых протестов.

Год назад в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Всего полиция за год задержала 9 тыс. нарушителей.

Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Этот правовой акт планируется принять в ближайшие недели.