{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга сообщила о задержании 35 участников протестов

Акция протеста приурочена к годовщине столкновений 12 июня 2019 года у правительственного комплекса в центре Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу вечером задержала не менее 35 человек "по подозрению в участии в незаконных собраниях и неправомерных действиях в общественных местах". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

Сотни демонстрантов из числа молодежи вышли на акции протеста в ряде районов города. Стражи порядка предупредили собравшихся о незаконности их действий, нарушении ими правил социального дистанцирования и призвали мирно разойтись. В ряде случаев полицейские использовали для разгона перцовые баллончики, однако крупных беспорядков не отмечено. У некоторых активистов были изъяты опасные предметы.

Нынешняя акция приурочена к годовщине ожесточенных столкновений 12 июня 2019 года у правительственного комплекса в центре Гонконга, когда полиция впервые применила слезоточивый газ для разгона участников массовых протестов.

Год назад в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Всего полиция за год задержала 9 тыс. нарушителей.

Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе. Этот правовой акт планируется принять в ближайшие недели.

Теги
Акции протеста в Гонконге
Власти Белоруссии объявили о наличии доказательств того, что Бабарико нарушал закон
Порядка 15 сотрудников Белгазпромбанка задержаны, в их отношении возбуждены дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в легализации средств, полученных преступным путем
Читать полностью