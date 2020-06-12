Суд Бурунди постановил немедленно привести Эвариста Ндайишимийе к президентской присяге

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Бурунди постановил в пятницу, что Эварист Ндайишимийе должен быть немедленно приведен к присяге в качестве главы государства в связи со смертью 8 июня президента страны Пьера Нкурунзизы. Об этом сообщило в пятницу правительство Бурунди, разместив на своем официальном портале соответствующий документ.

"Конституционный суд принял решение, что нет необходимости в назначении временно исполняющего обязанности главы государства и новоизбранный президент Эварист Ндайишимийе должен как можно скорее принять присягу", - подчеркивается в судебном постановлении.

На состоявшихся в Бурунди 25 мая президентских выборах победил проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе, набравший 68,72% голосов. Президентский мандат действовавшего на тот момент президента Пьера Нкурунзизы истекал в предстоящем августе, когда и должна была состояться передача власти. Однако глава государства неожиданно умер 8 июня в результате остановки сердца.

Согласно конституции Бурунди, в случае отсутствия президента или его неспособности исполнять свои обязанности президентские полномочия временно переходят к спикеру парламента. В четверг правительство обратилось с соответствующим вопросом в Конституционный суд, так как создалась особая ситуация, при которой уже есть новоизбранный президент.

В связи со смертью Пьера Нкурунзизы в Бурунди был объявлен семидневный национальный траур, который заканчивается 15 июня.