Трюдо пообещал провести реформу полиции Канады из-за проблемы расизма

ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Канадскую полицию ждет реформа в связи с проявлениями расизма некоторыми ее сотрудниками по отношению к коренным жителям страны и другим меньшинствам. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного телеобращения к нации.

"Очень многие чернокожие канадцы и коренные жители страны не чувствуют себя в безопасности при взаимодействии с полицией. Это неприемлемо. Как правительство мы должны изменить это", - сказал он. По словам Трюдо, он уже обсудил этот вопрос с главами всех канадских регионов, и они поддержали его в том, что им нужно совместно бороться с любыми проявлениями расизма, в том числе и в полиции.

Премьер-министр считает, что первостепенной мерой для улучшения ситуации должно стать оснащение полицейских нагрудными видеокамерами. "Но реформы нужны на всех уровнях полиции, и эти реформы должны произойти быстро", - заключил глава правительства.

За последние несколько недель в Канаде произошло несколько инцидентов с участием полиции и представителями коренных народов страны, которые были засняты очевидцами и выложены в социальные сети. На них видно, что стражи порядка довольно жестоко задерживают этих людей.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

В городах Канады также прошли аналогичные акции, в одной из которых в Оттаве 5 июня принял участие Трюдо. Вместе с протестующими он преклонил колено в память о Флойде. Ранее Трюдо также заявил о существовании проблемы расизма в Канаде.