Президент Сербии заявил о противостоянии США и ЕС по вопросу непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о противоречиях между Вашингтоном и Брюсселем по вопросу непризнанного Косова. Об этом он заявил в пятницу в программе "Первая тема" на канале "ТВ Прва".

"Существует также борьба между Вашингтоном и Брюсселем по вопросу Косова, кто будет вести диалог. Но я хочу сказать, что существенной разницы нет. Любое их предложение будет [предполагать] независимость Косова. Главные переговоры определенно ведутся при посредничестве ЕС, так как мы на европейском пути. Мы должны бороться, чтобы сохранить то, что есть, выйти на выборы, чтобы быть сильными и иметь силы сказать "нет", если будет нужно, или пойти на компромисс", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что "Косово - часть Сербии", однако напомнил, что США, Германия и непризнанное Косово считают иначе.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Ранее Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Однако Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.