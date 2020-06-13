МИД КНДР призвал Южную Корею прекратить "бессмысленные" разговоры о денуклеаризации

ПХЕНЬЯН, 13 июня. /ТАСС/. МИД КНДР рекомендовал властям Южной Кореи прекратить бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова и не пытаться вмешиваться в отношения между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом говорится в комментарии директора департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гына, текст которого опубликовало в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"12 июня чиновник южнокорейского "органа по иностранным делам" сделал самонадеянные заявления о том, что они будут содействовать скорейшему возобновлению диалога между КНДР и США и что нужно продолжать усилия для полной денуклеаризации и создания постоянного механизма мира на Корейском полуострове, - отметил Квон Чжон Гын. - Лучше прекратить такие бессмысленные разговоры о денуклеаризации".

По мнению главы американского департамента МИД КНДР, у властей Южной Кореи "нет ни квалификации, ни влияния, чтобы выступать в качестве посредника по вопросам отношений КНДР и США, не говоря уже о ядерной проблематике". Как подчеркнул Квон Чжон Гын, для возобновления диалога между КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова не нужна третья сторона. "Если они хотят иметь с нами дело, они должны обратиться к нам после того, как выработают новую методику", - отметил он.

"Я хочу открыто заявить, что мы продолжим наращивать наши силы для того, чтобы нейтрализовать постоянные угрозы со стороны Соединенных Штатов, и в данный момент такие наши усилия фактически продолжаются", - резюмировал глава американского департамента МИД КНДР.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня того же года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме закончилась безрезультатно. Пхеньян потребовал от Вашингтона пересмотреть свой метод расчетов относительно денуклеаризации Корейского полуострова и предложить новые условия для урегулирования этого вопроса до конца 2019 года, но это требование выполнено не было.