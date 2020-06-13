В Киеве заявили о непричастности Байденов к взятке антикоррупционным органам Украины

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в субботу заявил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер не имеют отношения к делу о взятке руководству украинских антикоррупционных органов за закрытие эпизода, в котором фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

"Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос проходит ли в расследовании о даче взятки сын бывшего вице-президента США, который был связан со Злочевским по работе в компании Burisma.

Факт попытки дачи взятки в размере $6 млн бывшим высокопоставленным чиновником руководству САП и Национального атикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задокументировали в пятницу детективы бюро. Взятку пытались дать за закрытие эпизода против экс-министра экологии, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщил Холодницкий, НАБУ и САП по делу задержаны первый замначальника управления Государственной налоговой службы по Киеву и два доверенных лица Злочевского.

В то же время Злочевский фигурирует в деле газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Собственником Burisma числился Злочевский, который возглавлял министерство экологии при президенте Викторе Януковиче.

Дело Burisma

Хантер Байден был членом правления украинской газовой компании Burisma с 2014 по 2019 годы, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела Burisma приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в апреле сделал заявление, в котором обвинил экс-президента Петра Порошенко в том, что тот якобы получил около $200 млн за закрытие дела, связанного с компанией Burisma. Он пояснил, что Порошенко в рамках коррупционной схемы с целью закрытия дела получил деньги из нескольких источников, владельцем которых был его соратник, бывший первый заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в предыдущем созыве Верховной рады Игорь Кононенко.

С именем Байдена связана скандальная история, которая привела в результате к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. По сообщениям американской прессы, представители администрации Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и инициировали процедуру импичмента президента США. Однако Сенат 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.