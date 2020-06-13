В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских инструкторов из частной военной компании

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Представители британской частной военной компании (ЧВК) прибыли в Донбасс для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлению протестов. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"10 июня в зону ответственности оперативно-тактической группировки "Север" прибыла группа военнослужащих из состава британской ЧВК "Эринис", в состав которой входят бывшие служащие британских разведывательных управлений и спецподразделений", - цитирует слова Якова Осадчего агентство Луганскинформцентр.

"В задачи группы входит обучение и координация на местах личного состава сил специальных операций, находящегося в оперативном подчинении [командующего оперативно-тактической группировкой "Север" генерала Петра] Ромигайло, по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками", - уточнил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Он отметил, что из-за нежелания украинского руководства решать конфликт в Донбассе мирным путем командование ВСУ усиливает действующие в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС) подразделения представителями различных частных военных компаний, имеющих опыт боевых действий.

Осадчий добавил, что ранее представители британской ЧВК выполняли подобные мероприятия в Ираке, Афганистане и на Балканах.